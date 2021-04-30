Настя Каменських приголомшила блискучим образом у золотистій сукні: фото

Українська співачка Настя Каменських стала обличчям рекламної кампанії морозива. Вона постала перед камерою у розкішній золотистій сукні, яка підкреслила витончену фігуру.

Настя Каменських – одна з найспокусливіших жінок в українському шоу-бізнесі. Вона не соромиться демонструвати своє тіло у вишуканому та відвертому одязі, часто оприлюднює провокативні світлини.

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Звабливий образ Насті Каменських

Для чергової зйомки виконавиця обрала бездоганну сукню. NK постала перед камерою у розкішній вечірній сукні золотистого кольору, яка неймовірно красиво сяяла. Вбрання мало глибокий виріз на нозі та надзвичайно спокусливе декольте. Такі акценти підкреслили довгі стрункі ніжки знаменитості та її пишні груди.

Волосся Настя вклала в елегантні локони, а на обличчі зробила насичений макіяж з темними тінями на повіках. Довершила look довгими вишуканими сережками. В руці Каменських тримала морозиво і звабливо дивилася в камеру, що додавало образові ще більше сексуальності.



Настя Каменських у золотистій сукні / Фото з інстаграму Насті Каменських

Така публікація та образ співачки не залишилися без уваги її прихильників. Вони висловлюють компліменти в коментарях і зазначають, що Настя, як завжди, – неймовірна.