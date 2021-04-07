Настя Каменських у леопардовому купальнику позувала в Мексиці: зірку запідозрили у вагітності

Успішна співачка Настя Каменських відправилася в Мексику, де знімає власне реаліті-шоу "Девочки рулят". Також артистка відпочиває на березі океану та публікує фото в купальниках. Прихильники знаменитості запідозрили її у вагітності, оскільки на одному з кадрів видно животик.

Народна улюблениця опублікувала провокативний кадр. Вона постала перед камерою у відвертому бікіні, яке підкреслило звабливі форми її тіла.

Спекотно Настя Каменських засвітила відверте декольте у смугастому бікіні: фото з Мексики

Пляжний look Насті Каменських

NK позувала, сидячи на узбережжі океану на тлі пальм. Перед камерою артистка постала у купальнику з леопардовим принтом, що складався з бюстгальтера, який закцентував увагу на пишному бюсті, та трусиків з високою посадкою, які оголили пружні сідниці.

Кучеряве волосся Каменських було мокрим після плавання, що додавало образові сексуальності. На обличчя вона не наносила косметику, продемонструвавши натуральну красу. Довершила look лаконічними прикрасами: сережками, підвіскою на шиї та браслетом.



Настя Каменських в леопардовому купальнику / Фото з інстаграму Насті Каменських

Чутки про вагітність NK

Таким кадром артистка спровокувала чутки про вагітність. За її акаунтом стежать понад 5 мільйонів користувачів мережі, які запідозрили дівчину в особливому стані.

"Станеш мамою?"

"Настю, вас можна привітати? Здається, у вас з'явився животик".

"Вагітна!"

"Напевно, буде малюк".

"Я впевнена, що ти вагітна!"

Наразі сама Настя на такі коментарі не відповіла. Та є й багато підписників, які зазначають, що співачка, як завжди, виглядає неперевершено і залишають приємні слова на її адресу, не згадуючи про вагітність.