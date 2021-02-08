Надя Дорофєєва еротично позувала на ліжку: спекотні фото

Популярна співачка Надя Дорофєєва розбурхала уяву прихильників новою серією спекотних світлин. Вона еротично позувала на ліжку в спокусливій білизні.

Надя Дорофєєва є однією з найсексуальніших артисток в українському шоу-бізнесі. Вона не соромиться оголюватися перед камерою та показувати своє тіло у спідній білизні.

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Днями виконавиця еротично позувала на ліжку. Цього разу вона вирішила влаштувати звабливу зйомку у спальні і неабияк розбурхала уяву користувачів мережі. Понад 5-мільйонна аудиторія підписників приголомшена відвертим образом знаменитості. Тому такій фотосесії артистка присвятила одразу 2 публікації.

Надя звабливо позувала, лежачи на ліжку з зеленою постільною білизною. Вона одягнула обтисле вбрання, що підкреслило принади її фігури. Особливу увагу привертають апетитні сідниці Дорофеєєвої.

Артистка дивилася в камеру, звабливо тримаючи палець біля рота. Також співачка продемонструвала свої татуювання на руках.



Спокуслива Надя Дорофєєва / Фото з інстаграму Наді Дорофєєвої



Спокуслива Надя Дорофєєва / Фото з інстаграму Наді Дорофєєвої

У коментарях фоловери залишають багато приємних слів на адресу Наді Дорофєєвої.