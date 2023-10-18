Яким російським зіркам заборонено в'їзд в Україну: повний перелік

Багато російських артистів ще до початку повномасштабної війни потрапили у "чорний список" СБУ. Протягом останніх півтора року персон нон-грата збільшилася. Яким російським зіркам заборонено в'їзд в Україну – читайте нижче.

Список нев'їзних російських знаменитостей з кожним роком тільки розширюється. 24 Канал дізнався імена цих зірок з країни-агресора.

Цікаво 7 українських зірок, які народилися у Росії

Міністерство культури у 2022 році розширило перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Цим артистам заборонений в'їзд в Україну. Загалом у "чорному списку" СБУ станом на 18 жовтня перебуває 209 людей, хоча дехто з них уже помер, наприклад Йосип Кобзон та Борис Горячев.

Російські зірки, яким заборонено в'їзд в Україну

співачка Альона Апіна,

співачка Elvira T,

співачка Надія Бабкіна ,

, репер Слава КПСС (В'ячеслав Машнов),

співачка Лариса Доліна,

співак Григорій Лєпс ,

, репер GUF (Олексій Долматов),

(Олексій Долматов), співак Олег Газманов,

репер Моргенштерн Алішер,

Алішер, співачка Валерія ,

, артист на шоумен Юрій Гальцев,

співак Армен Григорян (фронтмен рок-гурту "Крематорій"),

співачка Лоя (Ольга Засульська),

репер Птаха (Нурієв Давид)

(Нурієв Давид) співак Стас П’єха ,

, співак Віктор Каліна,

співак Денис Клявер,

співачка Ольга Кормухіна,

музикант Євген Кульміс (гурт "Хор Турецького"),

артист Лев Лещенко ,

, співачка Зара (Мгоян Заріфа),

співак та актор Олександро Міньков (Маршал),

співачка Яна Павлова,

співак та композитор Сергій Пєнкін,

співак Микола Расторгуєв (соліст гурту "Любе"),

(соліст гурту "Любе"), співак та актор Олександр Розенбаум,

музикант Вадим Самойлов (учасник гурту "Агата Крісті"),

поп-співак Ігор Саруханов,

музикант Сергій Скачков,

співак Валерій Сюткін,

співачка Діана Теркулова,

співак Марк Тішман,

співак Євген Тулінов,

співак та шоумен Михайло Турецький,

співак, танцюрист Дмитро Фомін ,

, рок-співачка Юлія Чичеріна ,

, співачка Вікторія Циганова,

музикант Валерій Юрін.

Нові санкції РНБО проти російських артистів

Володимир Зеленський 7 січня 2023 року ввів у дію рішення РНБО про персональні санкції щодо росіян, до яких увійшли й артисти. Санкції передбачають заборону на в'їзд до України, блокування активів, позбавлення українських державних нагород та заборону на здійснення економічної діяльності.

Під ці санкції потрапили такі російські зірки:

співачка Ірина Аллегрова,

співак Стас П’єха,

співак Сергій Лазарєв,

співак Григорій Лепсверідзе (Григорій Лепс),

співачка Любов Успенська,

співак Дмитро Білан,

співачка Лоліта Мілявська,

співак Влад Топалов,

співак Філіп Кіркоров,

співачка Лариса Доліна,

письменник Олександр Дугін,

шоумен та комік Михайло Галустян,

оперна співачка Анна Нетребко,

артист Євген Петросян,

співачка Анна Семенович,

співак Олександр Расторгуєв (гурт "Любе"),

співачка Поліна Гагаріна,

співак Олександр Буйнов,

співачка Вікторія Дайнеко,

співачка Лариса Доліна,

співак Володимир Пресняков,

співачка Наталія Сенчукова,

співак Михайло Шуфутинський,

співачка Аніта Цой та інші.

Росія впливає на українську культуру

Нещодавно український репер Yarmak розповів про вплив російської пропаганди на українську культуру. Артист вважає, що кремлівські наративи через музику впливають на хід війни.

Артист звернув увагу на блогерів, які досі просувають проросійські цінності. За його словами, всі фанати російського репу та "моргенштернщини" – це маргінали, яким байдуже на державу. На думку репера, це впливає на перебіг війни -- зомбовані російським культурним впливом українці не бачать сенсу воювати за рідну країну.