Російський репер Моргенштерн програв суд проти СБУ щодо внесення його у "чорний список"
Джерело:Єдиний реєстр судових справ
Російський репер Алішер Моргенштерн два роки судився зі Службою безпеки та Міністерством культури України. Він хотів, щоб його прибрали з "чорного списку". Проте артист програв суд.
Моргенштерна у 2021 році повторно внесли у список російських зірок, які загрожує нацбезпеці України. Крім нього, у "чорному списку" ще понад 200 артистів з країни-агресорки.
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Реперу вже кілька років заборонений в'їзд в Україну. Проте Алішер хотів скасувати це рішення СБУ та Мінкульту, тому подав до суду.
Моргенштерн вимагав, щоб українська влада прибрала його прізвище зі списку осіб, які несуть загрозу для України.
Як Моргенштерн потрапив у "чорний список"
Правоохоронці вважали, що репер під час своїх виступів пропагує культ насильства й жорстокості, а також вживання наркотиків.
Крім того, російський артист спровокував скандал під час виступу в Одесі в грудні 2019 року, де було оголошено траур за загиблими в пожежі. Натомість Моргенштерн назвав це "показухою".
СБУ наполягає й на тому, що пісні Моргенштерна принижують та ображають людей, пропагують неповагу, алкоголізм та інші шкідливі звички.
Моргенштерн програв суд
25 жовтня стало відомо, що російський репер програв суд проти СБУ та Мінкульту. Суддя зазначив, що це питання вирішує безпосередньо Служба безпеки України.
Проте цікаво, що перебування артистів у "чорному списку" не тягне за собою заборону на перетин держкордону. Це підтвердила і СБУ, заявивши, що Моргенштерну не заборонений в’їзд до України.
Яка позиція Моргенштерна щодо війни в Україні
- У перший день війни, 24 лютого, репер послав війну вслід за російським кораблем. Він заявив, що не розуміє, "в чому прикол йти помирати за наказом великих дядьків".
- У березні музикант заспівав про війну в Україні. У пісні "12" чути голос мами його друга Владислава Палагіна, яка розповіла, як ховається від вибухів у підвалі в Одесі.
- Сам Моргенштерн виїхав з Росії. Станом на серпень 2023 року репер перебував у США. Проте там він заявив, що сумує за батьківщиною.
- У травні стало відомо, що Моргенштерн зустрічається з українською акторкою Лізою Василенко, яка у 2021 році виїхала до Росії та казала, що "краще здохнути" там, ніж в Україні.