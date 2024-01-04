Відповідний заклик до інфлюєнсерів зробили ведучі проєкту Центру протидії дезінформації при РНБО та Укрінформу "Про війну". Мовиться про заступника ЦПД, лейтенанта ЗСУ Андрія Коваленка та офіцера управління 12 бригади "Азов" НГУ Дмитра "Дипломата".

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Закликають показати приклад

До цієї теми військові дійшли, коли обговорювали мобілізацію та те, як можна стимулювати українців навідатися до ТЦК. За словами Андрія Коваленка, "є чоловіки, які демонструють зовсім інакше життя".

Ми не говоримо про те, щоб одразу піти на фронт і стріляти, або в "учебку", а просто сходити оновити свої дані, пройти ВЛК. І тут заходить людина, наприклад Міша Лебіга, і у нього в сторіс постійно про те, що він десь п'є, веде розгульний спосіб життя, і молоде покоління дивиться і думає: "Якщо він так відпочиває, гуляє і донатить, то і ми так можемо, чого ви нас кличете в військкомати, чого ви від нас взагалі хочете?"

– пояснив свої думки Коваленко.

Він переконаний, що з Мішою Лебігою та іншими нашими інфлюєнсерами має працювати держава. Вона повинна говорити з ними та пояснювати. Заступник керівника ЦПД вважає, що це може бути хтось від Генштабу. Що вони повинні звернутися до інфлюєнсерів і сказати:

Нам це дуже важливо історично, бо ми можемо не вивезти цю війну, реально можемо не вивезти, всі чомусь думають, що ми обов'язково виграємо… Важливо, щоб ви також, бо аудиторія у вас велика, просувати ті якості та цінності, які будуть стимулювати людей іти в армію…

– каже він.

З інфлюєнсерами слід говорити

За його словами, інфлюєнсерів необхідно збирати, постійно говорити з ними. Водночас не вказувати їм на те, що вони повинні робити, а "інтелектуально доносити свою думку". Він переконаний, що багато інфлюєнсерів "дуже давно зацікавлені у роботі з державою та на благо держави".

Дмитро "Доцент" зазначив, що вони разом з Коваленком – "голос звичайних військових". Він звернувся до блогерів із закликом показувати молоді приклад країни, яка бореться за виживання своєї нації. Враховуючи той факт, що в інфлюєнсерів є багатотисячна, якщо не багатомільйонна аудиторія.

Потрібно реально розуміти, що веселитися, бухать – все це класно, і впевнений, що хлопці і дівчата, які зараз перебувають на фронті, теж не проти приїхати відсвяткувати весело Новий рік, відпочити. Все це класно, але потім, після війни, виграної війни,

– зазначив Дмитро "Доцент".

Він додав, що разом з Андрієм звертається до таких інфлюєнсерів. Він підкреслив, що лідери думок повинні "зробити все для того, щоб в першу чергу потім наші діти не воювали, і щоб наші діти в принципі були живі і їм було де жити".

Міша Лебіга і не тільки Міша, покажіть свій приклад. Підіть самі, пройдіть ВЛК, підіть в "учебку" і реально, вам це додасть класну аудиторію, і ви просто будете летіти по трафіку і по всьому, покажете приклад і зробите користь для держави,

– закликав Андрій Коваленко.

Водночас Андрія Коваленка приємно здивувала блогерка та інфлюєнсерка Раміна Есхакзай. Вона про закон про мобілізацію написала, що: "Вважаю, що мають воювати всі. Навіть я, якщо треба буде. А як ви думали? Це війна. Реальна війна". За його словами, він пам'ятає, чим дівчина займалася до повномасштабного вторгнення і хто був гостями її інтерв'ю та на яку аудиторію вона працювала. Натомість зараз вона постійно їздить до військових і показує війну, розв'язану Росією проти України.