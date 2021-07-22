Міс Україна Олеся Стефанко засвітила підтягнуте тіло в бікіні: фото на яхті

Титулована красуня Олеся Стефанко вразила мережу сміливим кадром. Вона сфотографувалась на яхті в смарагдовому бікіні. У кадрі модель ефектно засвітила підтягнуті ніжки й животик з пресом.

Майже рік тому "Міс Україна-2011" народила первістка від білоруського бізнесмена. Після пологів вона швидко схудла й повернулась в ідеальну форму. Однак Олеся Стефанко не закинула тренування, тому тепер її тіло виглядає краще, ніж до материнства.

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Бездоганну фігуру вона продемонструвала під час відпочинку в Хорватії. Подружжя подорожувало яхтою, яка стала чудовою локацією для гарячих фотосесій. Олесю Стефанко сфотографували в русі, коли вона спускалась сходами на палубу.

На красуні було крихітне бікіні смарагдового кольору на тонких зав'язках. Вона накинула сорочку оверсайз, яка не завадила роздивитися її підтягнуту фігуру. У "Міс України" видніються навіть кубики пресу. Вона точно не виглядає на свої 33 роки.

Олеся Стефанко в бікіні / Фото з інстаграму "Міс України"