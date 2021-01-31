У помаранчевій мінісукні без білизни: Кайлі Дженнер похизувалась формами – фото

Американська знаменитість Кайлі Дженнер щоразу заводить мережу новими відвертими кадрами. Днями вона показала фото, де постала в спокусливій сукні без білизни.

Джерело: інстаграм Кайлі Дженнер

Відома американська модель та зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" не соромиться демонструвати розкішне тіло у відвертому вбранні.

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Кайлі Дженнер у мінісукні

Американська знаменитість розбурхала уяву шанувальників новим спокусливим кадром з відпочинку. Вона позувала перед об'єктивом біля будинку. Кайлі Дженнер вдягнула тонку помаранчеву мінісукню з торочками та великими вирізами по боках та в зоні декольте.



Кайлі Дженнер у мінісукні / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер

Таке вбрання дозволило зірці похизуватися пишними грудьми та стегнами. До того ж, вона не вдягнула білизну під сукню, що додало кадрам особливої перчинки.



Кайлі Дженнер у мінісукні / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер

Спокусливий образ Кайлі Дженнер доповнила тонкими золотими браслетами на руках, каблучками й сережками-кільцями. Довге волосся модель заплела в косу, а на обличчі зробила фірмовий макіяж. Кайлі підкреслила очі коричневими тінями, а губи нафарбувала нюдовим блиском.