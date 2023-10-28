27 жовтня стало відомо, що Михайло загинув на війні. Про втрату повідомили колеги музиканта.

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Михайло Балахтар загинув на війні

Артист пішов захищати Україну від окупантів на початку повномасштабної війни. Проте днями Михайло загинув у бою на фронті.

Від російської агресії загинув наш найталановитіший барабанщик Майкл (Михайло Балахтар). Всі, хто з ним знайомий, знають, яким він був добрим, відкритим, іноді по-милому наївним, але цілеспрямованим і відданим,

– написав колектив гурту.

У Михайла Балахтара залишилася дружина та дитина. Колеги музиканта додали, що для них це нереальна втрата, з якою прийдеться жити.

Друг Михайла, колишній учасник гурту "Серцевий напад" Олександр Романов у соцмережі також висловив співчуття. Він зізнався, що з Балахтарем пережив найкращі роки свого життя.

"Не стало доброї людини, друга, чоловіка, чудового музиканта, батька і Воїна ЗСУ… Будемо завжди памʼятати тебе, друже", – написав він.

Михайло виступав у гурті "Серцевий напад"

Михайло Балахтар був одним з засновників гурту. До складу також входили його рідний брат Василь та двоюрідний брат Дмитро Рябий. "Серцевий напад" створили у 2004 році в місті Чернівці.

За час свого існування гурт випустив три студійні альбоми. Серед найвідоміших пісень гурту "Субкультура", "Punk Girl", "Телефонуй".

Дивіться виступ гурту "Серцевий напад" у Києві у 2017 році: відео

Додамо, що у червні на війні загинув відомий український музикант Андрій Чепіль. Артиста не стало під час бойового завдання зі штурму ворожої позиції. Його тіло 2 місяці не могли забрати з поля бою.