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До теми Павло Зібров показав двоповерховий особняк: де мешкає артист з сім'єю

Павло Зібров переробив "Мертві бджоли" на "Мертві орки"

Пісню "Мертві бджоли не гудуть" 30 років назад ми написали з Юрієм Рибчинським. Вона живе по сей день. Вона дуже оптимістична. І зараз ми переробили її на сімейній вечері – я, Марина Володимирівна, моя дружина, Діанка та Андрюша Іщенко. Я кажу: "Давайте "Бджоли" переробимо "мертві бджоли не гудуть" на "мертві орки не гудуть". Зачепилися і почали фантазувати,

– прокоментував Павло Зібров.

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замість кліпу Павлу Зіброву малюють мультфільм, де він в образі

