"Оближи губи": у мережі поширюють аудіо нібито з домаганнями Талашка до студенток
Джерело:інстаграм pravda.talashko
Секс-скандал навколо актора та викладача з Карпенка-Карого Володимира Талашко набирає обертів. Мережею ширяться аудіозаписи, на яких нібито актор домагається до студенток. Та якість цих записів низька.
Актор фільму "У бій йдуть лише старі" та викладач з університету Київського університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого Володимир Талашко втрапив у скандал через звинувачення у домаганнях. Після того, як сталі відомі перші історії розбещень, чимало інших дівчат стали розповсюджувати інформацію про викладача.
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Поширюють аудіо за участю нібито Талашка
В інстаграмі невідомі дівчата почали публікувати аудіозаписи на сторінці з назвою "Правда. Талашко". На них звучить голос чоловіка, який звертається до дівчат з проханнями: "оближи губи язиком, щоб блищали", "відкрий губки", "ти якась плоска".
Авторки цих аудіозаписів стверджують, що це Володимир Талашко, який домагався до студенток у себе вдома, на сумнозвісній вулиці Ярославів Вал. Та варто зазначити, що якість записів низька, тому неможливо запевнити, що це точно викладач.
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Університет запрошує організації до розслідування
Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого повідомив, що звертається до міжнародних та громадських організацій. Представники просять приєднатися до робочої групи й допомогти з розслідуванням інформації про домагання до студенток із боку викладачів.
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З метою дотримання принципів об’єктивності, неупередженості та прозорості, університет запрошує міжнародні та громадські організації на засадах дорадчого голосу до участі у робочій групі щодо розгляду інформаційного повідомлення на предмет харасменту,
– мовиться в повідомленні закладу.
Нагадаємо, що виш вже створив робочу групу для розслідування інформації про домагання. Всі причетні можуть звернутися за електронною адресою: ikocharian@knutkt.edu.ua.
Секс-скандал навколо Талашка: що відомо
- Днями 75-річного Володимира Талашка звинуватили в сексуальних домаганнях до студенток та абітурієнток. Сценарист Богдан Панкрухін зібрав історії дівчат з університету, які зіткнулися з неприпустимою поведінкою викладача.
- За словами Панкрухіна, Талашко понад 20 років запрошує студенток у свою квартиру на репетиції. Натомість чоловік нібито фотографує дівчат, роздягає їх та пропонує інтим.
- Сам Володимир Талашко спростував усі звинувачення. Він заявив, що не мав інтимного спілкування з дівчатами, "не знає, не пам'ятає", щоб цілував їх чи роздягав.