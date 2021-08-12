"Оближи губи": у мережі поширюють аудіо нібито з домаганнями Талашка до студенток

Секс-скандал навколо актора та викладача з Карпенка-Карого Володимира Талашко набирає обертів. Мережею ширяться аудіозаписи, на яких нібито актор домагається до студенток. Та якість цих записів низька.

Актор фільму "У бій йдуть лише старі" та викладач з університету Київського університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого Володимир Талашко втрапив у скандал через звинувачення у домаганнях. Після того, як сталі відомі перші історії розбещень, чимало інших дівчат стали розповсюджувати інформацію про викладача.

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Поширюють аудіо за участю нібито Талашка

В інстаграмі невідомі дівчата почали публікувати аудіозаписи на сторінці з назвою "Правда. Талашко". На них звучить голос чоловіка, який звертається до дівчат з проханнями: "оближи губи язиком, щоб блищали", "відкрий губки", "ти якась плоска".

Авторки цих аудіозаписів стверджують, що це Володимир Талашко, який домагався до студенток у себе вдома, на сумнозвісній вулиці Ярославів Вал. Та варто зазначити, що якість записів низька, тому неможливо запевнити, що це точно викладач.

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Університет запрошує організації до розслідування

Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого повідомив, що звертається до міжнародних та громадських організацій. Представники просять приєднатися до робочої групи й допомогти з розслідуванням інформації про домагання до студенток із боку викладачів.

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З метою дотримання принципів об’єктивності, неупередженості та прозорості, університет запрошує міжнародні та громадські організації на засадах дорадчого голосу до участі у робочій групі щодо розгляду інформаційного повідомлення на предмет харасменту,

– мовиться в повідомленні закладу.

Нагадаємо, що виш вже створив робочу групу для розслідування інформації про домагання. Всі причетні можуть звернутися за електронною адресою: ikocharian@knutkt.edu.ua.

Секс-скандал навколо Талашка: що відомо