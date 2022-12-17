Близьким друзям та колегам членів королівської сім'ї вже надходять зворушливі різдвяні листівки. Свою листівку презентували принц Гаррі та Меган Маркл.

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Різдвяна листівка Гаррі та Меган

Листівка подружжя виконана в бузково-бордовому кольорі. На ній зображене чорно-біле фото з нещодавнього виходу пари на церемонію Ripple of Hope Award. Тоді принц Гаррі одягнув елегантний чорний смокінг та білу сорочку, а Меган Маркл приміряла білосніжну сукню з вирізом та відкритими плечима від бренду Louis Vuitton.

Цього разу на світлині – лише подружжя. Це здивувало мережу, адже раніше Гаррі та Меган долучали до світлини ще й дітей – це було мало не єдиною можливістю побачити, як виглядають Арчі та Лілі.

Бажаю вам радісних свят. Від нашої сім'ї до вашої та від імені нашої команди Archewell Foundation, Archewell Audio та Archewell Productions бажаємо вам здоров’я, миру та щасливого Нового року,

– так підписана листівка.



Гаррі та Меган на листівці / Фото з твітера

Цікаво, що Гаррі та Меган досі використовують свої титули герцога та герцогині Сассекських, хоч вже давно від'єдналися від британської королівської родини.

Листівки королівської сім'ї