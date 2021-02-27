Майже холостячка: Кім Кардашян завела мережу провокативним фото

Американська знаменитість Кім Кардашян вперше після того, як подала на розлучення з Каньє Вестом, оприлюднила спекотне фото в бікіні. Зірка вкотре завела мережу.

Схоже, Кім Кардашян цілком спокійно переживає шлюборозривний процес із Каньє Вестом. Навіть після того, як зірки подали документи на розлучення, світська левиця розбурхала мережу спекотним фото.

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Кім Кардашян в бікіні

Американська знаменитість позувала перед камерю на тлі моря й піску. Позаду неї було кілька шезлонгів, тому, можливо, що Кім відпочивала із сестрами. Яскраве сонце тільки виднілось на обрії.

Кардашян позувала в бордовому купальнику-бюстгальтері, що вдало підкреслив апетитні форми зірки. Верх вона поєднала з помаранчевою мініспідницею, що зробила акцент на тонкій талії.

Спокусливий образ Кім доповнила золотим ланцюжком на шиї та сонцезахисними окулярами. Довге волосся світська левиця вирівняла та розпустила. На обличчі Кім Кардашян зробила легкий макіяж.



Кім Кардашян / Фото з інстаграму Кім Кардашян

Сексапільний look знаменитості розбурхав уяву прихильників: