Замість закордонних курортів: Марічка Падалко з чоловіком і дітьми поїхала у Грибівку

Сезон літніх відпусток набирає обертів. Зірки одне за одним летять на відпочинок. Якщо більшість з них обирає закордонні курорти, то телеведуча Марічка Падалко віддає перевагу українським. З сім'єю вона поїхала у Грибівку.

45-річна Марічка Падалко чотири роки поспіль проводить відпустку в Україні, а не за кордоном. Днями вона з чоловіком і трьома дітьми поїхала в курортне село Грибівка, що в Одеській області. Вони зупинились на базі відпочинку, яка розташована просто на пляжі.

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Хороше море. Бази просто на пляжі. Відносно тихо. Без "туси",

– ділилась Марічка Падалко.

З чоловіком-журналістом Єгором Соболєвим, 14-річним сином Михайлом, 12-річною донькою Марією та 10-річною Катериною телезірка засмагає на пляжі на шезлонгах і куштує те, що біля моря продають місцеві. Так, вона з дітьми спробувала солодку вату. "Гидота, але раз у рік можна", – прокоментувала Марічка Падалко.

Марічка Падалко чи не єдина знаменитість, яка обрала український курорт для відпустки. Популярними напрямками для відомих і знаменитих є Греція, Туреччина, Болгарія та Франція. Дізнавайтесь більше про те, де цього літа відпочивають зірки

Ведуча поділилась пляжним фото, на якому позувала в купальнику трендового малинового кольору та з заплетеним волоссям. Вона показала бездоганний вигляд без косметики, адже на відпочинку зовсім не фарбується.

"Куди не глянь, море – всюди", – підписала Марічка Падалко.

Марічка Падалко на пляжі в Грибівці / Фото з інстаграму ведучої