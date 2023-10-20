Виявляється, зірка фільму "Барбі" вчетверте очолила цей рейтинг. Нещодавно ми розповідали історію кохання Марго Роббі та її чоловіка Тома Акерлі.

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Марго Роббі очолила рейтинг найгарячіших жінок-2023

Журнал MAXIM випустив номер із Марго Роббі на обкладинці. Вона стала переможницею у цьогорічному рейтингу найгарячішх жінок цього року.

У Марго був чудовий рік, з виходом одного з найгучніших фільмів усіх часів – "Барбі", тож не дивно, що саме вона отримала корону,

– сказав головний редактор MAXIM Санті Пінтадо.



Марго Роббі очолила рейтинг найгарячіших жінок-2023 / Фото Maxim

Крім того, акторка "Барбі" увійшла в історію як єдина жінка, яка очолює цей рейтинг два роки поспіль. Загалом вона вже вчетверте зʼявляється на першому місці цього списку.

На другому місці – футбольна сенсація Австралії Сем Керр, а на 3-му – співачка Дельта Гудрем. Після неї телеведуча Софі Монк, а закриває пʼятірку – музикантка G Flip. Санті Пінтадо зазначив, шо до рейтингу у 2023 році увійшли багато відомих персон – від спортсменок до актрис, від музикантів до політиків, від телеведучих до моделей.

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