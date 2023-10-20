Виявляється, зірка фільму "Барбі" вчетверте очолила цей рейтинг. Нещодавно ми розповідали історію кохання Марго Роббі та її чоловіка Тома Акерлі.
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Марго Роббі очолила рейтинг найгарячіших жінок-2023
Журнал MAXIM випустив номер із Марго Роббі на обкладинці. Вона стала переможницею у цьогорічному рейтингу найгарячішх жінок цього року.
У Марго був чудовий рік, з виходом одного з найгучніших фільмів усіх часів – "Барбі", тож не дивно, що саме вона отримала корону,
– сказав головний редактор MAXIM Санті Пінтадо.
Марго Роббі очолила рейтинг найгарячіших жінок-2023 / Фото Maxim
Крім того, акторка "Барбі" увійшла в історію як єдина жінка, яка очолює цей рейтинг два роки поспіль. Загалом вона вже вчетверте зʼявляється на першому місці цього списку.
На другому місці – футбольна сенсація Австралії Сем Керр, а на 3-му – співачка Дельта Гудрем. Після неї телеведуча Софі Монк, а закриває пʼятірку – музикантка G Flip. Санті Пінтадо зазначив, шо до рейтингу у 2023 році увійшли багато відомих персон – від спортсменок до актрис, від музикантів до політиків, від телеведучих до моделей.
Цікаві факти про Марго Роббі
- Акторка не дотримується дієти. Раніше вона зізнавалася, що любить пиво, картоплю фрі та бургери, але заради роботи може три дні їсти морквяні палички.
- Марго Роббі "відшила" принца Гаррі. Знаменитості багато років тому зустрілися на вечірці, де син короля "запав" на акторку, вона ж не виявила інтересу до Гаррі.
- Зірка вміє доїти корову. Адже своє дитинство Марго провела на фермі разом з бабусею та дідусем, тож навчилася багатьом справам, навіть колоти дрова.
- Марго Роббі напилася перед зйомками своїх секс-сцен із Леонардо ді Капріо. Виявляється, акторка випила три порції текіли о дев'ятій ранку.