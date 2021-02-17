MamaRika засвітила розкішне тіло в яскравому бікіні: спекотні фото

Популярна українська співачка MamaRika не соромиться хизуватися тілом у мінімальній кількості одягу. Днями вона пригадала архівні фото з відпочинку, де позувала в купальнику.

Відома українська співачка MamaRika переїхала до Одеси з Києва. Вона з нетерпінням чекає літа, коли можна буде демонструвати фігуру в розкішних фотосесіях у бікіні.

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MamaRika показала фігуру в купальнику

Поки в Україні холодна зима, співачка вирішила пригадати свою минулу відпустку та поділитися фото з неї. Перед камерою зірка постала на лежаку із собачкою. Вона позувала в чорному купальнику з яскравим принтом та сітчастими вставками, що підкреслювали тендітну талію знаменитості.

MamaRika засвітила в бікіні розкішну фігуру та апетитні стегна. Артистка доповнила сексуальний образ золотими сережками-кільцями та чорними сонцезахисними окулярами в стильній оправі.

Довге волосся зваблива MamaRika зав'язала в пучок, випустивши кілька пасем. Вона постала без макіяжу, тож похизувалась також природною красою. Під фото зірка зізналась, що їй дуже хочеться тепла.



MamaRika засвітила фігуру / Фото з інстаграму MamaRika



MamaRika засвітила фігуру / Фото з інстаграму MamaRika