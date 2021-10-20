Максим Чмерковський вперше за 27 років повернувся в рідну Одесу: відео

Українсько-американська зірка Максим Чмерковський народився і виріс в Одесі. У 14 років він разом з батьками та братом виїхав у США. Завдяки "Танцям з зірками" хореограф вперше за 27 років повернувся в рідне місто.

Після еміграції до Нью-Йорка 41-річний Максим Чмерковський прилітав в Україну для участі в 1 сезоні шоу "Холостяк", однак він гостював лише в Києві, йому не доводилося бувати в рідній Одесі. У перерві між прямими ефірами "Танців з зірками" хореограф на кілька днів вирвався до міста на березі Чорного моря.

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Екскурсію йому провів знаменитий одесит Даніель Салем – ресторатор і телеведучий.

"Величезне спасибі Даніелю. Було дуже приємно, як гостинно ти мене зустрів, приділив мені скільки часу, скільки уваги. За мною все те ж саме, тільки в Нью-Йорку чи Лос-Анджелесі, коли ти там будеш", – подякував Максим Чмерковський.

За кілька днів в Одесі він прогулявся всіма визначними місцями, побачив двір, в якому ріс, комунальну квартиру та школу.

Максим Чмерковський в рідному дворі в Одесі / Скриншот з відео

Ба більше, українсько-американська зірка встиг зустрітися з однокласниками. За словами судді "Танців з зірками", йому дуже бракувало таких теплих розмов.

Я побачився з однокласниками. Тепер у мене з'явилося коло спілкування, якого не існувало майже 30 років. Я перезнайомився з людьми, з якими виріс. Мені цього дуже не вистачало. Мені не було з ким посидіти й позгадувати, як було, коли нам було по 5, 7, 10 років,

– зізнався Максим Чмерковський.

"Одесо, величезне дякую. Я тебе дуже люблю, я за тобою дуже сумував. Я радий, що наші стосунки відновились", – заявив танцівник.