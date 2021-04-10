Леся Нікітюк у зухвалому топі розбурхала мережу спокусливим фото

Успішна українська телеведуча Леся Нікітюк завела мережу новим пікантним фото. Вона оприлюднила сміливий кадр, де постала в блакитному топі.

Відома українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк переконана, що зараз перебуває в найкращому стані. Тому вона не соромиться демонструвати оголене тіло та брати участь у відвертих зйомках. Днями зірка оприлюднила сміливе фото й завела мережу.

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Пікантне фото Лесі Нікітюк

Знаменитість позувала перед камерою вдома, влаштувавши невелику фотосесію. Вона постала у доволі зухвалому аутфіті, який підкреслював усі її принади. Леся Нікітюк приміряла сексуальний блакитний топ без бретелей на блискавці. Він вдало закцентував на пишному декольте зірки та тендітній талії.

Телеведуча поєднала топ зі світлими джинсами, знову підкресливши бездоганну фігуру. Спокусливий образ доповнив золотистий браслет на руці. Цього разу зірка також не пропустила можливості похизуватися новою зачіскою – вона вирівняла волосся та розпустила його, а також прикрила пасмами обличчя.



Леся Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

Прихильники телезірки буквально засипали її компліментами в коментарях. Користувачі мережі захоплюються формами Нікітюк: