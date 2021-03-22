Леся Нікітюк завела мережу стрункими ніжками в мінісукні: еротичне фото на ліжку

Успішна українська телеведуча Леся Нікітюк не соромиться демонструвати розкішне тіло перед публікою. Вона опублікувала нове фото в чорній мінісукні та завела мережу стрункими ніжками.

Відома українська телезірка Леся Нікітюк переконана, що зараз перебуває в найкращому стані для еротичних зйомок. Тому вона не втомлюється оприлюднювати спекотні фото на особистій сторінці.

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Еротичне фото Лесі Нікітюк

Телеведуча поділилась пікантною фотосесією, яку влаштувала в одному з єгипетських готелів. Вона звабливо лягла на велике ліжко, спокусливо позувала перед камерою та проникливо дивилась в об'єктив.

Леся Нікітюк для спокусливого образу приміряла шовкову чорну мінісукню на тонких бретелях у білизняному стилі. Вона вдало підкреслила розкішну фігуру знаменитості та дозволила похизуватися надзвичайно довгими та стрункими ніжками. Вбрання ведуча доповнила босоніжками-гладіаторами.

Нікітюк розпустила довге біляве волосся та вклала його легкими хвилями. Зірка додала зачісці ефекту недбалості, що зробило look ще більш зухвалим. На обличчі Леся зробила вишуканий макіяж, що став вдалим завершенням образу. Вона підкреслила очі масивними чорними стрілками, а губи нафарбувала насиченою помадою винного кольору.



Леся Нікітюк похизувалась ніжками / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

Реакція мережі

У підписі до фото знаменитість звабливо поцікавилась: "Що найдовше в Єгипті після річки Ніл? Ваші варіанти?". Відповіді від шанувальників були однозначні. Також зірці зробили безліч компліментів: