Леся Нікітюк засвітила апетитні форми в Туреччині: спекотні кадри в купальнику

Останні кілька днів народна улюблениця Леся Нікітюк провела в Туреччині, де святкувала дівич-вечір. Щоправда, поки не свій. На курорті вона ефектно показала форми в купальнику, зробивши кілька кадрів на розкішному пляжі.

На тлі неспокійного моря та зеленого скелястого узбережжя Леся Нікітюк з'явилася в красивому суцільному купальнику. Пляжне вбрання чорного кольору з високими розрізами на стегнах довершив білий напис.

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Волосся знаменитість розпустила та підібрала стильні сонцезахисні окуляри. Вона постала перед камерою у спокусливій позі, виставивши ніжку вперед. Так, Леся Нікітюк акцентувала на струнких довгих ніжках, яким заздрить половина українського шоу-бізу. Звабливе декольте дозволило засвітити апетитні груди.

Леся Нікітюк в купальнику / Фото з інстаграму ведучої

"Збирайте подруг і просто летіть геть! Кудись на моречко, у хороший готельчик, побільше купальників і гарного шмаття. Зробіть собі пригоду, організуйте дівич-вечір", – порадила зірка, яка назвала себе VIP-тамадою. Схоже, за розважальну програму в Туреччині відповідала саме вона.

Леся Нікітюк в купальнику / Фото з інстаграму ведучої