Леся Нікітюк замилувала мережу романтичним образом у гороховій сукні: фото на ліжку

Телеведуча та блогерка Леся Нікітюк повернулася з Туреччини. Тепер вона поширює в мережі фотографії з рідного Хмельницького. Дівчина ефектно позувала на ліжку в чорній сукні з принтом у білий горошок.

Леся Нікітюк є однією з найпопулярніших телеведучих в українському шоу-бізнесі. Вона часто тішить шанувальників новими фотографіями на особистій сторінці в інстаграмі. Значу увагу вона приділяє рубриці look of the day.

Красивий образ Лесі Нікітюк

Знаменитість позувала в рідному місті – Хмельницькому. Вона постала перед камерою, лежачи на ліжку, в сукні чорного кольору з принтом у великий білий горошок. Вбрання мало опущені рукави, що додало образові романтичності.

Коротке волосся блогерка вклала рівно. На обличчі вона зробила легкий макіяж: вирівняла тон, нафарбувала вії тушшю, а губи – матовою помадою нюдового кольору. Серед аксесуарів ніжний аутфіт Лесі доповнювали лаконічні підвіски та сережки. А в руці народна улюблениця тримала рожеву троянду.

У Хмельницькому є давня традиція. Коли дівчина прилітає з шикарного курорту, треба одразу вдягати гарну сукню, робити мейкап і їхати перезувати автомобіль, бо розумні перезувають ще в березні, а красиві – в травні,

– жартівливо написала Нікітюк під фото.



Леся Нікітюк у чорній сукні з принтом у білий горошок / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

Новий допис не залишився без уваги підписників Лесі. Вони активно коментують публікацію та залишають на її адресу багато приємних слів.