Леся Нікітюк розсекретила, скільки людей змогла прихистити у центрі для переселенців

Українська телеведуча Леся Нікітюк вже закрила свій притулок для переселенців, але похизувалась його успіхами. Вона зізналась, скількох людей вдалося прихистити.

З перших днів війни українська телеведуча й блогерка Леся Нікітюк перекваліфікувалась у волонтери та зробила зі школи у Хмельницькому прихисток для переселенців. Через те, що його необхідність стала меншою, зірка наразі закрила центр, але розповіла про його успіхи.

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Леся Нікітюк про свій прихисток

За час існування нашого прихистку, нам вдалося розмістити у приміщенні початкової школи майже 3000 вимушених переселенців! 320 дітей і 84 тварини,

– похизувалась Леся Нікітюк.

Ведуча додала, що багато сімей з прихистку залишилися у Хмельницькому та Хмельницькій області та влаштували своє життя.

"Чоловіки влаштувались на роботу, мами виховують дітей. Старші дітки зростають і допомагають батькам доглядати молодших. Ви б знали як це мило, як вони турбуються один про одного, змінюють памперси, і не кривляться, діляться іграшками, лізуть на сусідську черешню, щоб нарвати її своєму братику чи сестричці", – поділилась блогерка.

Леся Нікітюк з переселенцями / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

Наймолодші роблять перші кроки і починають говорити свої перші слова. Діти знають що вони не вдома, але вони знають, що десь там.. на них чекають бабусі й дідусі, і що вони скоро повернуться,

– додала Леся.

Нікітюк додала, що нещодавно в одній родині з Чаплинки народився шостий хлопчик, якого назвали Богданом: "А через те, що народився він на Хмельниччині, його сміливо можна називати Богдан Хмельницький".

, наразі центр для переселенців закритий . Все тому, що значно зменшився потік людей, яким потрібна допомога. Ті, хто жив у притулку, вже знайшов собі кращі місця.

Ролики з прихистку Нікітюк / Для перегляду відео гортайте праворуч