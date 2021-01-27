У купальнику з прозорими вставками: Леся Нікітюк захопила апетитними формами – фото

Ведуча Леся відпочиває на Мальдівах з подругою Олею. Поблизу вілли вона продемонструвала новий купальник з прозорими вставками, який приховав лише інтимні місця сексуального тіла зірки.

Джерело: інстаграм Лесі Нікітюк

Для нового фото на райському острові красуня зробила ефектний макіяж та укладку.

Спекотно Леся Нікітюк похизувалась розкішним тілом на Мальдівах: відверте фото в бікіні

Леся Нікітюк в купальнику з прозорими вставками

На Мальдівах ведуча зупинилась у віллі на воді з виглядом на тропічний ліс та Індійський океан. Тому їй необов'язково шукати локації для зйомок, адже фантастично красиве місце під боком. На дерев'яному пірсі Леся Нікітюк постала у відвертому суцільному купальнику чорного кольору з прозорими вставками.

Пляжне вбрання звабливо оголило струнку талію та зону декольте, акцентуючи на грудях. Зірка позувала у повен зріст, тому показала у кадрі ще й підтягнуті ніжки та апетитні стегна.

Вона довершила look численними аксесуарами – золотими сережками-кільцями, каблучками та ланцюжками. Волосся білявки сексуально розвівалось на вітрі, а макіяж з акцентом на очі підкреслив красиві риси обличчя.



Леся Нікітюк у купальнику на Мальдівах / Фото Instagram / @lesia_nikituk

У купальнику з прозорими вставками Леся Нікітюк виглядала розкішно. Компліментами ведучу засипали навіть зіркові колеги Даша Астаф'єва та Оля Полякова, яка написала: "Богиня". Інші ж користувачі були в захваті не лише від кумира, а й від купальника: