Леся Нікітюк випнула пружні сідниці в білому бікіні: гарячі фото з курорту

Телеведуча Леся Нікітюк днями повернулася з відпочинку в Туреччині, однак й досі публікує спокусливі фото в купальниках. Вона оголила апетитні сідниці у звабливому білому бікіні, а також поекспериментувала з фотошопом і збільшила їх.

Леся Нікітюк продовжує розбурхувати уяву шанувальників еротичним контентом. Вона вкотре опублікувала декілька спекотних кадрів у купальнику.

Варто побачити Леся Нікітюк засвітила апетитні форми в Туреччині: спекотні кадри в купальнику

Сексуальні фото Лесі Нікітюк

Блогерка позувала біля басейну в Туреччині. Вона постала перед камерою в білому бікіні з золотистим принтом та оголеною спинкою. Купальник також оголив пружні сідниці знаменитості.

Леся вирішила поекспериментувати з фотошопом і збільшила сідниці на фото. У дописі під фото жартома зазначила, що на ніч намастилася кремом від Кім Кардашян й отримала ось такий результат.



Леся Нікітюк у відвертому бікіні / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

Однак зірка опублікувала й своє оригінальне фото, де показала природні форми. Прихильники зазначають, що натуральна краса знаменитості нічим не гірша за форми Кім Кардашян.

На голову Нікітюк одягнула солом'яний капелюх, волосся було вологим після плавання, а на обличчя ведуча не наносила макіяж.



Леся Нікітюк у відвертому бікіні / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

Підписники Лесі Нікітюк у коментарях засипають її компліментами.