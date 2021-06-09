Леся Нікітюк розбурхала мережу сексуальним образом: гарячі фото в купальнику

Успішна українська телеведуча Леся Нікітюк вже повернулась до України з Туреччини, але однаково продовжує публікувати спекотні фото. На нових кадрах зірка позувала в чорному відвертому купальнику.

Українська телеведуча Леся Нікітюк не соромиться позувати у відвертих вбраннях або в мінімальній кількості одягу. Вона любить позувати в еротичних зйомках та робить це доволі часто. Днями на сторінці зірки з'явилися нові спекотні фото.

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Пікантні фото Лесі Нікітюк

Знаменитість позувала перед камерою на подвір'ї біля лежака. Ймовірно, вона засмагала на сонці. Для нового гарячого образу Леся Нікітюк обрала обтисле чорне боді без бретелей, що вдало підкреслював пишні груди зірки та її тендітну талію.

Телеведуча також оголила довгі ноги та похизувалась ними, що додало особливої перчинки. Леся Нікітюк накинула зверху напівпрозору молочну сорочку та поєднала вбрання з чорним взуттям.

Сексапільний аутфіт зірка доповнила золотими сережками-кільцями та різноманітними ланцюжками на шиї. Вона зробила на обличчі легкий макіяж з акцентом на природність, адже тільки вирівняла тон обличчя та нафарбувала вії тушшю. Біляве волосся Леся Нікітюк звично розпустила.



Леся Нікітюк / Фото з інстаграму зірки



Леся Нікітюк / Фото з інстаграму зірки