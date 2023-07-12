"Благав зменшити біль": Соколова, Харчишин та інші зірки просять легалізувати медичний канабіс

Незабаром Верховна Рада знову буде голосувати за законопроєкт № 7457 про легалізацію медичного канабісу. Українці просять депутатів підтримати його. До закликів долучилися і зірки. Зокрема, у соцмережах Яніна Соколова, Валерій Харчишин, Юрій Гудименко та інші розчулили історіями про онкологію.

У соціальних мережах шириться флешмоб #знеболь7457. Зазначимо, що президент Володимир Зеленський підтримав законопроєкт і заявив про необхідність легалізувати в Україні ліки на основі канабісу. 24 Канал зібрав реакції інших знаменитостей.

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Відомі українці, зокрема журналістка Яніна Соколова, письменник і військовий Юрій Гудименко, музикант Валерій Харчишин, акторка Даша Малахова та інші поділилися своїми історіями та пояснили, чому важливо легалізувати медичний канабіс в Україні.

Яніна Соколова

Журналістка розповіла про українського військового Михайла Бакалюка, який у червні 2023 року був тяжко поранений на Запорізькому напрямку, в результаті чого втратив ногу та отримав осколкові поранення руки.

За її словами, він цілодобово відчуває сильний біль, а знеболювальні, які йому колють лікарі, "садять" серце, шлунок і мають побічні ефекти.

Крім того, Соколова пригадала, як сама переносила нестерпний біль, коли в 2019 році лікувалася від онкології.

Під час хіміотерапії на 3 день зле так, що не допомагає жоден з препаратів знеболення. Найсильніші пластирі та ін'єкції не давали жодного повного знеболювального ефекту. Хотілося лізти на стіни… Все це було до покупки моїм другом сигарети з олією канабісу всередині. Це був просто подих спокою. Без побічної дії,

– розповіла Яніна.



Яніна Соколова лікувалася від онкології / Фото з її соцмереж

Валерій Харчишин

Український музикант Валерій Харчишин, лідер гурту "Друга ріка", розповів про свого онкохворого брата, який відчував нестерпний біль.

"Я пам’ятаю, коли хворів на онкозахворювання мій брат, який переніс більше 10 курсів хіміотерапії, включно з високодозовою, після якої він помер, в очікуванні аутогенної трансплантаціі кісткового мозку… Василь тоді телефонував і благав про знеболення", – пригадує артист.

Його брат жартома казав, шо треба шукати баригу, бо "наступного разу він не витримаю".

Від його слів мені стало боляче самому. У моїх грудях щось настільки стиснуло, наче хтось зав’язав вузол, шо від болю я попросив Василя зачекати і поклав телефон зі словами "Я передзвоню…". Наступного разу вже не було. Васька пішов,

– поділився музикант.

Харчишин закликавши підтримати легалізацію медичного канабісу. За його словами, єдине, що допомагає під час хіміотерапії — вмерти або затягнутися канабісом.

Женя Галич

Музикант, лідер гурту O.Torvald зізнався, що неодноразово бачив, як війна "ламає" людей – фізично і ментально. Проте, не завжди загальноприйняті ліки допомагають так, як треба. І тоді людина намагається знайти вихід в алкоголі та наркотиках.

У Верховній Раді зараз розглядають закон про медичний канабіс #7457. На жаль, багато людей плутають легалізацію медичного канабісу з легалізацією наркотиків. Медичний канабіс не містить в собі тих речовин, які викликають звикання чи те саме відчуття "кайфу". Він знижує тривожність, біль,

– пояснив Галич.

За його словами, медичний канабіс потребують не тільки люди, які постраждали від війни, а й ті, хто страждає від хронічних та важких хвороб, щоб полегшити біль. Музикант доєднався до підтримки законопроєкту і попросив депутатів облегшити життя багатьох людей.

Юрій Гудименко

Український письменник і військовий Юрій Гудименко, який отримав важке поранення руки на фронті, розповів, що рік жив із болем.

Жити з болем — це пекло. Я жив із ним майже рік — довгий рік після поранення. Біль то посилювався, то ставав слабшим, але ніколи не відпускав повністю. Він завжди був, він став частиною мого життя,

– зізнався він.

Тільки коли у США нерв відключили і "перезавантажили", біль пішов повністю. За його словами, коли він закінчився, письменник усвідомив, наскільки біль висмоктував сили та відбивав бажання жити.

"Я переміг. Але кожного дня поранення отримують інші. І до них приходить біль", – написав Гудименко, наголосивши, що ліки на основі медичного канабісу дуже ефективно прибирають біль.

Даша Малахова

Акторка також поділилася своєю історією. В 1997 році дівчина мала онкодосвід. Тоді,, живучи за кордоном, вона отримала лікування, хімію і разом з ним терапію у вигляді канабінолу.

Мені було складно і погано — трохи канабінолу мене врятувало від того, щоб я не вистрибнула з вікна, бо так складалися обставини,

– поділилася Даша Малахова.

Вона заявила, що ті, хто каже, що "якось раніше жили" не праві, бо, за її словами, "раніше не жили, в тому-то й справа, а вмирали в страшенних муках".

Акторка закликала депутатів проголосувати за законопроєкт. "Ніхто ніколи не знає, коли опиниться в ситуації, де після хімії ти горітимеш в аду. Але, не дай Боже, це пекло ти влаштував сам собі, оскільки не прийняв вчасно важливий закон", – додала вона.

Колишня ведуча Анжеліка Рудницька теж висловилася про цей законопроєкт. Дівчина пригадала, що коли була паралізована — відчувала нестерпний біль, через який не могла спати і впадала у сон від неймовірного виснаження.

Потім знову не спала, долаючи біль, і виключалася лише після чергового виснаження. Я танула на очах. Не могла їсти. Не могла рухатися. Не могла дихати. Традиційні знеболюючі мені не допомагали. Знеболюючі викликали дику алергію. Я мусила терпіти. До крові закушувала губи,

– розповіла Анжеліка.

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