Оголена К'яра Ферраньї показала великий вагітний живіт: сміливе фото в крихітних стрингах

33-річна італійська блогерка К'яра Ферраньї перебуває на 33 тижні вагітності й невдовзі народить доньку. Зараз зірка насолоджується станом при надії та демонструє своє тіло 22,5-мільйонній аудиторії. На одному з останніх фото вона позувала оголена.

Локацією для відвертого кадру знаменитості стала простора гардеробна кімната. Серед брендового одягу, взуття та аксесуарів К'яра Ферраньї наважилася оголитися. Вона залишилась лише в крихітних мереживних стрингах.

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Так, в дзеркалі у повен зріст блогерка сфотографувалась майже повністю оголена, однак з численними аксесуарами. Її тіло прикрасили масивні браслети, ланцюжки та сережки. Вона позувала з ніжним денним макіяжем та ефектно вкладеним волоссям.

Оголений бюст К'яра Ферраньї прикрила рукою. Під час другої вагітності груди інфлюенсерки суттєво збільшилися, тому вона не вперше хизується апетитними формами в мережі.

На фото сексуально виглядає не лише бюст зірки, а й підтягнуті сідниці. Животик вагітної блогерки також суттєво збільшився в розмірах. Це нагадує про те, що за лічені тижні вона народить дівчинку і стане мамою вдруге.



Оголена К'яра Ферраньї / Фото Instagram / @chiaraferragni