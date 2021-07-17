"Квартал 95" переходить на українську: однак є суттєвий виняток

Нові норми мовного закону набули чинності 16 липня. Відповідно до них, виступи студії "Квартал 95" будуть україномовними. Щоправда, є виняток – жарти та пісні залишаться російською.

Про це повідомила пресслужба "Кварталу". За їхніми словами, вони завжди дотримуються всіх вимог чинного законодавства України.

Актуально Української буде більше: почали діяти нові норми мовного закону

Відтепер "Квартал 95" буде українською

Як зауважили на студії, 16 липня набувають чинності нові норми Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

З цього дня, 16 липня, супровід (конферанс) всіх концертів "Вечірнього Кварталу" здійснюється державною мовою,

– наголосили у пресслужбі.

Щоправда, як виняток, під час концертів актори використовуватимуть й інші мови, зокрема російську. Мовиться про пісні, фонограми та випадки, коли це виправдано творчим задумом.

"Це дозволено відповідно до частини другої статті 23 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", – констатували в "Кварталі 95".

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Нові норми закону про мови: української побільшає у публічній сфері / Інфографіка 24 каналу