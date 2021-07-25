Ксенія Мішина звабливо засмагала в рожевому бікіні: фото

Українська акторка, головна героїня першого сезону шоу "Холостячка" Ксенія Мішина вкотре поділилася з шанувальниками провокативним кадром. Вона показала бездоганну струнку фігуру в рожевому купальнику.

Ксенія Мішина після розставання з Олександром Еллертом продовжує працювати та розвиває особисту сторінку в інстаграмі. Вона часто публікує провокативні світлини, якими зацікавлює публіку.

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Нове фото Ксенії Мішиної

Днями акторка показала, як засмагала на газоні. Зірка лягла на живіт, а ніжки підняла вгору, чим додала образові кокетливості. Ксенія одягнула купальник ніжно-рожевого кольору, що складався з трусиків і топу на тонких бретелях. Вбрання гарно підкреслило апетитні сідниці Мішиної та її пишний бюст.

Знаменитість постійно працює над своїм зовнішнім виглядом, щоб будь-де та будь-коли виглядати бездоганно. Тому може хизуватися тілом у різному вбранні.

Довше розкішне волосся акторка зібрала у високий пучок, а на обличчі зробила легкий макіяж, яким лише вирівняла тон і підкреслила натуральну вроду. Серед аксесуарів доповнила звабливий літній look великими рожевими окулярами з круглими лінзами.



Ксенія Мішина засмагає в рожевому купальнику / Фото з інстаграму Ксенії Мішиної