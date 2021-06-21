Головна героїня "Холостячки" та відома українська акторка Ксенія Мішина потішила шанувальників новими звабливими фото. Після святкування дня народження зірка залишилась в Криму, тож насолоджується відпочинком.

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Спекотні знімки Ксенії Мішиної

Нові світлини знаменитість зробила на яхті. Вона спокусливо позувала перед об'єктивом на тлі моря. Для фотосесії Ксенія Мішина обрала чорно-білий клітчастий купальник, що вдало підкреслював її форми.

На одному з фото акторка постала спиною до об'єктива, демонструючи апетитні сідниці. На іншому вона хизувалась звабливими вигинами.

Ксенія Мішина доповнила сексуальний образ великими сонцезахисними окулярами. Волосся вона розпустила, однак для іншого кадру зібрала його в акуратний пучок для зручності.



Ксенія Мішина / Фото з інстаграму зірки



Ксенія Мішина / Фото з інстаграму зірки

Нагадаємо, свій день народження Ксенія Мішина відсвяткувала в Балаклаві. Вона влаштувала пишне застілля у ресторанному комплексі разом з коханим Олександром Еллертом, сином Платоном і мамою.