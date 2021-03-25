Кортні Кардашян засвітила апетитні сідниці в бікіні: гаряче фото біля басейну

Американська підприємиця Кортні Кардашян завела мережу новим провокативним фото. Вона показала гарячий кадр у сріблястому бікіні, позуючи біля басейну.

Зірка американського реаліті-шоу та підприємиця Кортні Кардашян не соромиться хизуватися своїми формами перед 114-мільйонною аудиторією. Вона поділилась новою серією фото.

Гаряче Засмагала на гамаку: Кім Кардашян завела мережу провокативним фото в бікіні

Кортні Кардашян у бікіні

Знаменитість позувала біля величезного басейну. Вона спокусливо лежала на борту, демонструючи перед об'єктивом розкішну фігуру.

Кортні Кардашян постала у сірому бікіні зі сріблястими паєтками на тонких бретелях. Крихітний бюстгальтер вдало підкреслив пишні груди зірки, а трусики дозволили похизуватися апетитними сідницями та стрункими ніжками.

Підприємиця розпустила довге волосся, яке було ще вологим, що додало кадрам особливої перчинки. Ймовірно, вона тільки нещодавно вийшла з басейну, вдосталь насолодившись відпочинком.

На обличчі Кортні Кардашян зробила легкий макіяж. Вона підкреслила очі чорними стрілками та нафарбувала губи рожевою помадою.



Кортні Кардашян / Фото з інстаграму Кортні Кардашян



Кортні Кардашян / Фото з інстаграму Кортні Кардашян