Члени Комітету з Шевченківської премії оголосили про складення повноважень на тлі скандалу

Члени Шевченківського комітету у відкритій заяві оголосили, що складають повноваження. Вони прокоментували скандал із врученням, що стався цього року.

13 членів Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка підписали заяву, в якій оголосили про складення повноважень. Це рішення прийняте попри те, що Комітет повинен працювати у чинному складі на час воєнного стану та два місяці після його припинення.

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Члени Комітету з Шевченківської премії складають повноваження

У нинішніх обставинах, коли нас поставили перед наміром змінити правила Положення Національної премії імені Тараса Шевченка ad hoc (латинський вислів, що означає спрямованість розв'язок конкретної проблеми, – 24 Канал), додати нові номінації та пришвидшити процедуру відбору, члени Комітету не бачать можливості продовжувати роботу – і складають свої повноваження.

Члени повідомили, що усвідомлюють відповідальність на тлі повномасштабного вторгнення, однак вони стикнулися з пропозицією про доповнення Премії номінацією, що застала їх "зненацька". Комітет висловив незгоду з тим, щоб вводити нові номінації чи інші зміни до положень Премії.

"Ми ставимося з повним розумінням до ідеї запровадити особливу відзнаку для мистецьких творів, створених після 24 лютого 2022 року, аби відзначити їхній внесок у Перемогу. Вважаємо, що ця пропозиція є важливою, тому потребує ретельного продумування і планування, зокрема щодо критеріїв, процедур висунення та відбору. Йдеться передусім про окреслення прозорого і справедливого алгоритму майбутньої відзнаки".

Можливо, ініціаторам такої відзнаки доречно думати про цілком нову премію, що відповідала б заявленій меті. Інший варіант – обговорити внесення відповідних змін і нових номінацій у положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка до початку висунення творів на премію 2024 року,

– радять члени комітету.

Заяву підписали 13 членів Шевченківського комітету: Дмитро Богомазов, Володимир Войтенко, Майя Гарбузюк, Тамара Гундорова, Ростислав Держипільський, Римма Зюбіна, Алла Мазур, Люба Морозова, Віктор Плоскіна, Юлія Сінькевич, Ірина Славінська, Остап Сливинський, Євгеній Стасіневич.

У чому полягав скандал