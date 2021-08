Скандальний кліп української режисерки номінували на MTV Video Music Awards

Відома українська режисерка Таня Муіньо, яка знімає кліпи для знаменитих американських виконавців, номінована на премію MTV Video Music Awards. Кліп Lil Nas X MONTERO може отримати 5 нагород.

Успішна українська режисерка і кліпмейкерка Таня Муіньо працює з багатьма українськими та американськими музикантами. Кілька місяців тому вона зняла кліп для відомого репера Lil Nas X, який у мережі прозвали "сатанинським" через еротичні сцени з "дияволом".

Кліп українки Тані Муіньо номінували на головну музичну нагороду

Попри бурхливу та неоднозначну реакцію деяких користувачів мережі на кліп Lil Nas X, музичні критики визнали його успіх.

MTV Video Music Awards днями оголосило номінантів на премію 2021 року. Кліп Тані Муіньо MONTERO може отримати нагороду одразу у кількох номінаціях:

Найкраще відео року,

Найкращий режисер (Таня Муіньо та Lil Nas X),

Найкраще відео з соціальним посланням,

Найкраща робота художника-постановника,

Найкращі візуальні ефекти.

Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name): дивіться відео онлайн



Хто також номінований на "Найкраще відео року"

Cardi B & Megan Thee Stallion – WAP,

DJ Khaled ft. Drake – POPSTAR,

Doja Cat, SZA – Kiss Me More,

Ед Ширан – Bad Habits,

The Weeknd – Save Your Tears.

Церемонія нагородження MTV Video Music Awards відбудеться 12 вересня 2021 року у Нью-Йорку.

Натомість за премію "Краща режисура" Таня Муіньо та Lil Nas X конкуруватимуть з Біллі Айліш (Your Power), DJ Khaled з Дрейком (POPSTAR), Тейлор Свіфт (Willow), Тревісом Скоттом з Young Thug & MIA (FRANCHISE) і Tyler, The Creator (LUMBERJACK).

З ким співпрацює Таня Муіньо

Режисерка знімає кліпи для українських виконавців: найчастіше це Монатік, а також Надя Дорофеєва, Настя Каменських, Мішель Андраде, The Hardkiss.

Таня Муіньо часто співпрацює з Cardi B. Вона зняла кліп на пісню Up, який переглянули понад 172 мільйони користувачів ютубу. Нещодавно кліпмейкерка стала автором відеороботи Wild Side, яку Normani заспівала в дуеті з Cardi B. Також вона створювала ролик для Кеті Перрі.