Кім Кардашян прикрила оголені груди ковдрою: пікантне фото

Американська світська левиця Кім Кардашян прилетіла до Риму. Там вона демонструє стильні вбрання, а також не залишає прихильників без еротичних кадрів. Зірка показала, як вона виглядає зранку, опублікувавши фото, де позує, прикривши оголені груди ковдрою.

Кім Кардашян невпинно демонструє свою жіночність та сексуальність. Знаменитість часто постає перед камерою в купальниках або у відвертому одязі, які вдало підкреслюють принади фігури.

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На одному зі знімків, які Кім поширила в особистому блозі в інстаграмі, вона зображена, сидячи на ліжку. Пишні оголені груди зірка ледь прикрила білосніжною ковдрою. Таку світлину Кардашян зробила в готельному номері в Римі, куди нещодавно прилетіла.

Волосся представниця телесімейства забрала на один бік, після сну воно було вкладене хаотично. На обличчі в неї, як завжди, був бездоганний макіяж. Цього разу зірка нафарбувала вії чорною тушшю, а на губи нанесла матову коричневу помаду. Кім звабливо дивилася в камеру та розбурхувала уяву фанатів.



Кім Карlашян прикрила оголені груди ковдрою / Фото з інстаграму Кім Кардашян