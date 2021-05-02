Кім Кардашян звабливо позувала на ліжку в сукні зі спокусливим декольте: фото

Світська левиця Кім Кардашян млосно позувала на ліжку. Вона постала перед камерою у короткій звабливій сукні з пікантним декольте. Також зірка вразила мінімальною кількістю макіяжу на обличчі.

Зіркова матуся Кім Кардашян вкотре похизувалася розкішними формами свого тіла. Вона часто поширює в мережі спекотні світлини й вкотре потішила 217-мільйонну аудиторію підписників провокативними кадрами.

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Представниця телесімейства постала перед камерою на білосніжному ліжку. Для нової фотосесії Кім обрала коричневу мінісукню зі спокусливим декольте, яке оголило її пишні груди та додало образові сексуальності. Вбрання підкреслило фігуру зірки і бездоганні форми.

Волосся зірка забрала назад, а на обличчя нанесла мінімальну кількість косметики. Кардашян підкорила природною красою.

На ліжку улюблениця мільйонів млосно позувала, на її обличчя падали сонячні промені, які додали світлинам затишку та особливої атмосфери.



Кім Кардашян еротично позувала на ліжку / Фото з інстаграму Кім Кардашян



Кім Кардашян еротично позувала на ліжку / Фото з інстаграму Кім Кардашян



Кім Кардашян еротично позувала на ліжку / Фото з інстаграму Кім Кардашян