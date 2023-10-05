У стильному образі з синьо-жовтою стрічкою: Кейт Міддлтон відвідала Центр біженців з України

Вона разом з дітьми малювала та робила поробки. Раніше принц Вільям теж відвідував українських біженців та навіть робив з ними селфі.

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Тепер гостею Центру для біженців з України стала його дружина Кейт Міддлтон. Там принцеса Уельська поспілкувалася з українськими сім'ями, які знайшли прихисток у Великій Британії.



Кейт поспілкувалася з біженцями / Фото з інстаграму принца і принцеси Уельських

Вона також погралася із українськими дітьми. Зокрема, Кейт допомогла їм створити поробки з паперу, фарб, а потім одягла таку стрічку у кольорах українського прапора на свою жилетку.



Кейт Міддлтон гралася з дітьми / Фото з інстаграму принца і принцеси Уельських

Кейт залишила відбиток руки й написала послання

Міддлтон долучилася до створення картини і залишила на ній відбиток своєї руки у синьо-жовтому кольорі. Після цього вона отримала в подарунок від дітей особливий букет у кольорах українського прапора та їхні малюнки.



Кейт поспілкувалася з біженцями / Фото з інстаграму принца і принцеси Уельських

Також принцеса допомогла спаковувати посилки з їжею та одягом, які передадуть в Україну сім'ям, які безпосередньо постраждали від війни. На коробці вона написала глибоке послання для українців.

Для події Кейт обрала стильний та лаконічний образ – сірі брюки та сіру в'язану жилетку, під якою була біла блузка. Її волосся було розпущене, а образ доповнений прикрасами.



Кейт Міддлтон у Центрі біженців / Фото з інстаграму принца і принцеси Уельських

Королівська сім'я не вперше відвідує українців

Міддлтон відвідала Центр біженців з нагоди річниці його заснування двома жительками Брекнела, які хотіли допомогти українцям. Вони назвали Центр українською мовою Vsi Razom.