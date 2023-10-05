У стильному образі з синьо-жовтою стрічкою: Кейт Міддлтон відвідала Центр біженців з України
Джерело:принц і принцеса Уельські
Принцеса Уельська відвідала Центр для українських біженців Vsi Razom у Йоркширі. Кейт Міддлтон поспілкувалася з сім'ями, які вимушено покинули дім в Україні, а також погралася з дітьми.
Вона разом з дітьми малювала та робила поробки. Раніше принц Вільям теж відвідував українських біженців та навіть робив з ними селфі.
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Кейт Міддлтон відвідала українських біженців
Тепер гостею Центру для біженців з України стала його дружина Кейт Міддлтон. Там принцеса Уельська поспілкувалася з українськими сім'ями, які знайшли прихисток у Великій Британії.
Кейт поспілкувалася з біженцями / Фото з інстаграму принца і принцеси Уельських
Вона також погралася із українськими дітьми. Зокрема, Кейт допомогла їм створити поробки з паперу, фарб, а потім одягла таку стрічку у кольорах українського прапора на свою жилетку.
Кейт Міддлтон гралася з дітьми / Фото з інстаграму принца і принцеси Уельських
Кейт залишила відбиток руки й написала послання
Міддлтон долучилася до створення картини і залишила на ній відбиток своєї руки у синьо-жовтому кольорі. Після цього вона отримала в подарунок від дітей особливий букет у кольорах українського прапора та їхні малюнки.
Кейт поспілкувалася з біженцями / Фото з інстаграму принца і принцеси Уельських
Також принцеса допомогла спаковувати посилки з їжею та одягом, які передадуть в Україну сім'ям, які безпосередньо постраждали від війни. На коробці вона написала глибоке послання для українців.
Для події Кейт обрала стильний та лаконічний образ – сірі брюки та сіру в'язану жилетку, під якою була біла блузка. Її волосся було розпущене, а образ доповнений прикрасами.
Кейт Міддлтон у Центрі біженців / Фото з інстаграму принца і принцеси Уельських
Королівська сім'я не вперше відвідує українців
- Нещодавно принц Гаррі та Меган Маркл поспілкувалися з українською волонтеркою та парамедикинею Юлією Паєвською із позивним "Тайра". Вона взяла участь у "Іграх Нескорених", де посіла друге місце. Її нагородив принц Гаррі.
- Раніше Кейт Міддлтон бачилася з ірландськими військовими, які тренують бійців Збройних Сил України. На полігон вона приїхала у камуфляжі.
- До того на навчання бійців ЗСУ приїжджав король Чарльз ІІІ. На тренувальній базі в місті Вілтшир він потиснув руки українським солдатам і виглядав "особливо співчутливо".
- У березні принц Вільям зустрівся з українськими біженцями у Варшаві. До українців він був дуже люб’язним та навіть порушив королівське правило – погодився зробити з ними селфі.
- А в лютому цього року Чарльз III приймав Володимир Зеленського на приватній аудієнції в Букінгемському палаці.