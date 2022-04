Казав, що заспіває в разі кінця світу: син Джона Леннона виконав Imagine на концерті для України

Син Джона Леннона – Джуліан заспівав на благодійному концерті в підтримку України. Він порушив обіцянку ніколи не виконувати найзнаковішу сольну пісню свого батька – Imagine.

Нащадок засновника британського рок-гурту The Beatles в рамках онлайн-марафону Stand Up For Ukraine вперше публічно заспівав Imagine.

Джуліан Леннон підтримав Україну

"Війна в Україні – це неймовірна трагедія. Як людина і як артист я відчував себе зобов’язаним відповісти найзначнішим чином, яким міг. Тому вперше я публічно виконав пісню мого тата Imagine", – написав Джуліан в інстаграмі.

Джон Леннон у цій пісні розповів про свої погляди та думки щодо того, яким має бути світ. Цей трек став своєрідним антивоєнним гімном. Зазначимо, вже давно Джуліан пообіцяв ніколи не виконувати цю пісню. Він казав, що заспіває тільки, "якщо почнеться кінець світу". Леннон закликав світових лідерів та звичайних громадян стати на захист біженців.

"Текст Imagine зображає наше колективне бажання миру у всьому світі. У цій пісні ми переносимося в простір, де любов і єдність хоча б на мить стають реальністю. Пісня зображає світло вкінці тунелю, на яке ми всі сподіваємося. Через вбивче насильство, що триває, мільйони сімей були вимушені покинути затишні домівки та шукати притулок в іншому місці", – написав Джуліан.

