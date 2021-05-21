Кайлі Дженнер на яхті показала фігуру в купальнику: еротичне фото

Американська знаменитість Кайлі Дженнер оприлюднила нову серію фото з відпочинку на яхті. Зірка показала оголене тіло в купальнику, а також продемонструвала, як еротично засмагала.

Кайлі Дженнер продовжує доводити, що є однією з найсексуальніших жінок у світовому шоу-бізнесі. Вона точно знає, як підкреслити принади свого тіла та приховати недоліки.

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Сексуальні фото Кайлі Дженнер

Зірка відпочивала на розкішній яхті. На серії нових фото, які Кайлі поширила на особистій сторінці в інстаграмі, вона позує в розкішному сріблястому купальнику. Таке вбрання підкреслило пишний бюст Дженнер та її пружні сідниці.

Волосся представниця телесімейства Кардашян-Дженнер розпустила, а на обличчі зробила бездоганний макіяж. Також модель оприлюднила декілька провокативних кадрів, на яких показала, як вилазить з води після плавання. Знімки були зроблені з ракурсів, що підкреслили апетитні сідниці Кайлі.

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