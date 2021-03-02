Кайлі Дженнер випнула пишні груди в купальнику: спекотне фото

Світська левиця та бізнесвумен Кайлі Дженнер вкотре завела мережу провокативним фото. Зірка засвітила величезні груди у відвертому купальнику, а також похизувалася бездоганною засмагою.

Гаряча красуня розбурхала уяву 218-мільйонної аудиторії підписників. Кайлі не соромиться позувати на камеру у спокусливому вбранні і вкотре продемонструвала розкішну фігуру.

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Дженнер еротично позувала, спершись на стіну. Зірка зображена на фото у світло-зеленій мініспідниці та бюстгальтері від купальника. Вбрання мало красивий принт, що додало йому яскравості. Представниця телесімейства Кардашян-Дженнер показала довгі ноги, а також випнула величезні груди.

Сексуальний look Кайлі доповнила аксесуарами: невеликими сережками-кільцями, браслетами та сонцезахисними окулярами з блакитними лінзами. Довге розкішне волосся вона розпустила, а на обличчі зробила макіяж з коричневою помадою на губах.

На тіло улюблениці мільйонів падали промінчики сонця, які підкреслювали її ідеальну золотисту засмагу.



Сексуальна Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер