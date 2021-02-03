Кайлі Дженнер показала пишні форми в обтислій сукні: еротичні фото

Американська знаменитість Кайлі Дженнер не припиняє хизуватися розкішними формами. Вона оприлюднила нове фото, де показала розкішну фігуру в обтислій сукні.

Джерело: інстаграм Кайлі Дженнер

Відома американська модель та зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер майже щодня ділиться з шанувальниками знімками. Вона продовжує розвивати свій інстаграм-блог.

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Гарячі фото Кайлі Дженнер

Велику популярність здобувають саме еротичні фото Кайлі Дженнер. Днями вона оприлюднила чергову серію світлин. Зірка позувала на тлі тропічних пальм в легкій оранжевій сукні з принтом довжини міді без бретелей. Вона вдало підкреслювала пікантні вигини тіла знаменитості та її великі груди.



Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер

Спокусливий образ Кайлі Дженнер доповнила рукавичками, масивною срібною каблучкою, золотими сережками-кільцями та тонким шаликом у тон.

Волосся модель зв'язала у хвіст та заплела довгу косу. На обличчі вона зробила розкішний макіяж. Зірка підкреслила очі коричневими тінями, а губи нафарбувала нюдовим блиском від власного бренду.



Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер