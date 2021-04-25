Після повернення в Київ зі спекотної Туреччини Катя Осадча наповнила дім яскравими фарбами. Вона придбала букет улюблених нарцисів та зробила фото на тлі трьох тисяч квітів.

До теми Катя Осадча показала бездоганний образ у картатій сукні: фото з Туреччини

Ніжний образ Каті Осадчої

Для виходу в Києві ведуча підібрала комфортний повсякденний образ. Вона одягла широкі чорні штани, базову білу футболку та кросівки. Катя Осадча завершила весняний аутфіт стильним світлим кардиганом в рубчик. Довгим вбранням з накладними кишенями та широким поясом вона розкішно підкреслила фігуру.

Телезірка позувала без макіяжу, зібравши волосся у низький хвіст. Вона рідко обтяжує шкіру макіяжем у повсякденному житті. Знаменитість фарбується лише для масштабних зйомок.

"Обожнюю нарциси, цей яскравий жовтий так зараз потрібен для поліпшення настрою цієї холодної весни. Чекаю на півонії, хризантеми і інші улюблені сезонні квіти", – написала Катя Осадча.





Катя Осадча / Фото з інстаграму ведучої

Додамо, не лише Катя Осадча обожнює і влаштовує фотосесії з сезонними квітами. Не відстає від неї і Леся Нікітюк. Заради чарівних фото на тлі сакур ведуча відправилася у Вінницю.