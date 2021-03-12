Кохання без кордонів: співак з Італії зняв зворушливий кліп з дружиною-українкою

Італійський виконавець Олівер Альфонсо презентував кліп на пісню Andrà bene ("Все буде добре"). Відео розповідає реальну історію його кохання.

Головними героями кліпу є сам Альфонсо Олівер та його дружина – Лідія Ігнатенко. Детальніше про роботу над відео вони розповіли в ексклюзивному коментарі 24 каналу.

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З чого почалася їхня історія

Відео знімали у Львові – там, де й познайомилася пара. Вперше вони зустрілися ще у 2016 році, на одному з концертів Альфонсо. За словами Лідії, вона одразу закохалася у голос італійця.

Це союз двох націй, настільки далеких, але таких близьких, поєднаних завдяки любові та музиці. Це історія кохання, яка перемогла навіть час,

– наголосив співак.

"Коли Альфонсо мене побачив, одразу зрозумів, що я стану його назавжди. Спочатку я працювала з ним як перекладач, потім стала менеджером, а у 2020 році – дружиною", – додала Ігнатенко.

Відеокліп Альфонсо Олівера на пісню "Все буде добре": дивіться відео

Любов між Україною та Італією

Як пояснили Альфонсо Олівер з дружиною, у відеокліпі на пісню "Все буде добре" вони прагнули передати зв'язок, який може встановити кохання. незважаючи на час та відстань.

Відео є свого роду метафорою, оскільки наша любов є також любов'ю між двома країнами, Італією та Україною. Об'єднані почуттям, настільки сильним, що долає всі перешкоди,

– зауважила Лідія.

"Найголовніше, це те, що відео – це не тільки наша історія кохання, але й присвята усім парам, які теж поєднали дві держави в ім'я кохання", – підкреслив італієць.

Зауважимо, що режисером кліпу є львів'янин Алекс Сторожук, який співпрацює з Альфонсо Олівером упродовж кількох років.