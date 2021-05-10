Спокуслива Ірина Шейк оголила груди: зухвале відео топлес

35-річна Ірина Шейк знялася в рекламному ролику косметичного бренду. Перед камерою зірка з'явилася топлес, прикривши звабливі оголені груди руками.

Новий відвертий допис Ірини Шейк швидко підкорив мережу. Його вже переглянуло півтора мільйона користувачів. Фани засипали модель майже чотирма тисячами захопливих коментарів, адже від цього спокусливого відео неможливо відвести очі.

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У кадрі Ірина Шейк постала топлес. Вона оголила ідеальне тіло й позувала в самих чорних стрингах. Волосся знаменитість розпустила, нанесла мінімум косметики та одягла лаконічні золоті сережки-кільця.

Модель не підбирала пози. Вона еротично вигиналася на камеру, демонструючи не тільки звабливі груди, а й пружні сідниці та стрункі ніжки. Нове рекламне відео вкотре підтвердило, що Ірина Шейк – одна з найсексуальніших зірок сучасності. Судячи з ролику, вона й сама насолоджується своїми бездоганними формами.