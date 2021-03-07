Ірина Білик зізналася, чи практикує з чоловіком секс телефоном

Українська співачка Ірина Білик вже рік живе з чоловіком на відстані. Її коханий Аслан Ахмадов мешкає у Москві. Артистка зізналася, що не використовує засоби віртуального зв'язку для сексуальних стосунків з ним.

Ірина Білик поділилася інтимними подробицями особистого життя з Катею Осадчою. Також жінка зізналася, чи робила пластичні операції.

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На питання ведучої щодо пластичних операцій зірка відповіла коротко: "Мати гроші і щось собі не зробити – це просто ганьба". Очевидно, що Ірина користувалася послугами пластичних хірургів для того, щоб виправити в зовнішності те, що їй не подобалося.

Ірина Білик про секс телефоном з чоловіком

Виконавиця вже рік живе на відстані з коханим. На всю країну Білик зізналася, що з інтимною частиною подружнього життя у них проблеми. Сексу немає.

З сексом проблема. За допомогою інтернету він неможливий. Тому можете мені не заздрити. Напевно, я знову почну співати пісні "Одинокая", "Вона мені сьогодні подзвонила",

– поділилася Білик.

Інтерв'ю Ірини Білик: дивіться відео онлайн