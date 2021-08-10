Інтимного спілкування не було, – Володимир Талашко відреагував на секс-скандал зі студентками

Днями кілька дівчат звинуватили викладача театрального університету Володимира Талашка в сексуальних домаганнях. Він запрошував їх додому під приводом репетицій, фотографував оголеними та схиляв до інтиму. Однак сам актор все заперечує.

75-річний Володимир Талашко відмовився публічно коментувати ситуацію та говорити на камеру. Натомість він вийшов на зв'язок з журналістами телефоном. За словами актора, у нього ніколи не було інтимних стосунків зі студентками чи абітурієнтками.

До теми 75-річного Володимира Талашка з Карпенка-Карого звинуватили в домаганнях до студенток

Роздягав, цілував – такого не було. Не пам'ятаю, не знаю, не було. Якогось спілкування інтимного не було,

– відповів Володимир Талашко.

Водночас викладач Київського університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого не став заперечувати, що кликав дівчат додому. Репетиції в його квартирі відбувались нібито в рамках навчального процесу.

"Я не знаю, у мене інколи під час навчання репетиції проходили, але це було не одна, дві, три, чотири, п'ять, це було, як кажуть, в етапах роботи", – заявив Талашко.

Реакція університету на секс-скандал

"Ніяких офіційних паперів, ніяких заяв, ніяких усних повідомлень ніколи не надходило. Навіть чуток на таку тему я ніколи не чула", – повідомила проректорка з наукової роботи Галина Миленька.

Натомість Яніна Соколова, яка закінчила Карпенка-Карого, стверджує, що "ректор вишу знає про все й мовчазною згодою фактично покриває". За словами громадської діячки, Володимир Талашко – не єдиний розбещувач молодих дівчат, адже до неї чіплялися й інші метри.