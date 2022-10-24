Покинула свій будинок і перебувала на чужині, – інтерв'ю співачки SOWA про життя під час війни

Співачка та авторка пісень SOWA стала однією з тих українців, яким через війну довелося покинути рідні домівки. Артистка тривалий час перебувала за кордоном і за цці 8 місяців пережила різні періоди.

Однак молода виконавиця, родом зі Львова, не покинула творчість. Тепер вона готова знову тішити шанувальників новими треками, підкорювати українську та європейську сцени.

Вас може зацікавити Видалив зі стрімінгів русняве музло, – чому лідер Фіолету не вірить лібералам у новому інтерв'ю

Коли ви виїхали з України?

Я виїхала під час вибухів у Львівській області. Під час повномасштабної війни ми з сім'єю прихистили вдома багатьох людей, які змушені були залишити свої оселі задля безпеки. Це були друзі, знайомі, музиканти та люди, з якими я й гадки не мала, що буду в тісних стосунках.

Пам'ятаю, як вони розповідали власні історії, як намагались доїхати до нас, коли над ними літали ракети. Коли ти чуєш чужі історії – тебе охоплює дух, стає моторошно, але коли ти починаєш проживати це на собі – це зовсім інші відчуття.



Співачка SOWA / Фото пресслужби

Я пам'ятаю ту ніч, коли прокинулася від того, що затряслась земля. Було чути вибухи, над моїм будинком пролітали ракети. Тоді нами керував страх. Єдине рішення, яке прийняла моя сім'я, –поїхати за кордон.

Я з мамою і сестрою поїхали в Польщу, де пробули 10 днів. Це був ментально важкий для мене період, я відчула, що таке слово "чужина". Коли біля тебе тисячі людей, але ти почуваєшся самотньо, бо не вдома. Я відчувала потребу повернутися додому. І за кілька днів ми вирушили до України.

Ви зазначали, що благодійні концерти – це ваш фронт зараз. Чому обрали такий спосіб боротися з агресором?

Саме за кордоном я зрозуміла, як сильно хочу допомагати своїй країні. Коли ми повернулися з Польщі, я з командою відразу поїхала у прихисток для переселенців. Це був один з найбільших пунктів прийому біженців. Саме з цього моменту я відчула, що не зупинюся.

Потім були концерти у містах Західної України. Організатори зверталися до моєї команди за допомогою і ми відкликалися.

Об'їздивши Західну Україну з концертами, організатори запропонували поїхати в Німеччину, адже потрібно було терміново зібрати кошти на машину для ЗСУ, а за такий короткий час це можливо було лише за кордоном. І ми це зробили. За 2 концерти ми зібрали потрібну суму і протягом тижня машина для військових була вже на фронті.

Співачка SOWA / Фото пресслужби

Я розуміла, що кожна людина відіграє важливу роль для нашої майбутньої перемоги. Щаслива, що маю змогу допомагати нашій країні своєю творчістю, лікувати власними піснями.

Нещодавно відбувся мій 26 благодійний концерт під час повномасштабної війни. З того часу, ми з командою та артистами вже закупили: 3 автомобілі, дрони, тепловізори, а також спорядження та на потреби для ЗСУ! Також мені випала можливість заспівати в прихистках для переселенців, в лікарні ОХМАТДИТ для діточок та в центрі прийому біженців у Варшаві.

Війна, насправді, зблизила кожного, а особливо артистів, тому що зараз ми об'єднуємось задля спільної мети – перемоги. Попереду ще багато роботи та планів, які ми будемо реалізовувати з артистами на мистецькому фронті задля нашої перемоги!

SOWA – "Сльози, то моя зброя": дивіться відео онлайн

Ви часто зустрічалися з переселенцями. У кожного з них власна чуттєва історія, яка проникає в серце. Чия історія запам'яталася вам найбільше?

Цій історії я дала назву "Ангел-охоронець". Після виступу у найбільшому центрі для біженців до мене підходило багато людей. Ми фотографувалися, обіймалися. І там був маленький хлопчик, який закарбувався у моїй пам'яті надовго.

Він тримав у своїх руках іграшку, і на моє запитання: "Хто це у тебе в руках?" з радістю відповів: "Мій ангел-охоронець".

Я цей момент неодноразово згадую та розповідаю, бо хлопчик справді викликає гордість та тепло всередині. Навіть попри труднощі діти продовжують нести у собі цю доброту та світло. Підіймаючи тим і дорослих! Думаю, нам є багато чого повчитися у дітей!

А яким був ваш пергий візит до Києва за час повномасштабної війни? Багато людей досі бояться повертатися, особливо після нещодавніх обстрілів.

До початку повномасштабної війни я практично жила в Києві. Концерти, інтерв'ю, робота у студії. Навіть подумати не могла, що покину це місто надовго.

Повернутися сюди через 7 місяців і побачити, що Київ змінився, було дуже боляче. Особливо це відчутно, коли заїжджаєш в місто і бачиш розвалені будівлі, знищену інфраструктуру. Дуже трепетно було для мене знову пройтись по Хрещатику, прогулятись вулицями та відчути всю силу нашої столиці.

Метою мого візиту до Києва був виступ в лікарні ОХМАТДИТ. Таку подію для дітей щоп'ятниці організовує Соломія Вітвіцька. Вона запрошує артистів, щоб дати надію дітям, потішити їх і показати, що вони не самі. Артисти з радістю відкликаються на таку ініціативу. Ми з командою також приїхали підтримати дітей, привезли їм солодощі, заспівали разом з ними.



Співачка SOWA / Фото пресслужби

Після концерту діти обіймалися, фотографувалися. Це було щиро, по-справжньому. Тому я з командою вирішили започаткувати таку акцію на заході України. І зараз ми вже плануємо благодійні візити у прихистки, інтернати, де живуть діти, які постраждали під час війни. Наша благодійна акція називатиметься "Ангел-охоронець". Ми хочемо зробити дітям свято і нагадати, що кожен має свого ангела-охоронця, який завжди поруч.

Багато шанувальників впізнають вас через частину образу – крило. Чому обрали саме такий символ?

Це ідентифікація, якв є символом волі та свободи. Ми ніби зливаємось з ним, коли я виходжу на сцену. Так, це моя впізнаваність і не заперечую цього. Я довго шукала себе, свій образ. Одного разу через сон отримала підказку.

Мені приснилася сукня, в якої замість рукава – крило. Вже в обід з командою вирушила до стиліста – Лесі Патоки, яка й зробила для нас перше крило. Саме в цьому образі я виступила на одному з найбільших музичних майданчиків країни – "Арені Львів".



Співачка SOWA / Фото пресслужби

Тепер до кожної пісні ми створюємо різні варіанти крила. Зараз Леся Патока працює над новим образом, який, я впевнена, приголомшить всіх. Навіть пісня, з якою я цього року взяла участь у Нацвідборі на Євробачення, в перекладі з англійської означає "Розправити крила".

Підготувала Христина Пшик