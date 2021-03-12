Ілона Гвоздьова вперше після пологів показала фігуру в купальнику: звабливе фото з Єгипту

Одна з найвідоміших танцівниць України 32-річна Ілона Гвоздьова п'ять місяців тому стала мамою вдруге, народивши сина Домініка. Після пологів вона рідко з'являлась на екранах та не демонструвала звабливі образи на паркеті. На відпочинку в Єгипті зірка не прогавила нагоду похизуватися фігурою в купальнику.

Днями учасниця проєкту "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова полетіла в Єгипет з чоловіком, донькою і сином. На території п'ятизіркового готелю на узбережжі Червоного моря вона влаштувала спокусливу зйомку в купальнику, вперше показавши форми після народження другої дитини.

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Фото Ілони Гвоздьової в купальнику

Перед камерою танцівниця з'явилась в сексуальному купальнику ніжно-блакитного кольору. Оригінальний бюстгальтер з розрізом між грудьми вигідно підкреслив бюст Ілони Гвоздьової, а трусики з низькою посадкою дозволили засвітити животик. З фото видно, що після других пологів вона не повернулась в ідеальну форму, однак в інстаграм-сторіс зірка публікує кадри зі спортзалу та демонструє, як працює над собою.

Свій образ красуня завершила кепкою темно-синього кольору, а волосся зібрала у хвіст. Вона не стала наносити макіяж для зйомки, тому показала в кадрі природну красу. Для спекотного фото танцівниця обрала розкішну локацію – гойдалку на березі моря, оздоблену живими квітами.

"Поки в Києві зима, хочу поділитися з вами своїм літом", – лаконічно підписала Ілона Гвоздьова.



Ілона Гвоздьова в купальнику / Фото Instagram / @ilonagvozdeva

Варто додати, що на паркеті "Танців з зірками" хореографиня з'являлась у вкрай відвертих сценічних вбраннях, а от в повсякденному житті рідко хизувалась пікантними фото. Ілона Гвоздьова принципово не знімається оголеною, адже проти еротичних фотосесій виступає її чоловік Іван.