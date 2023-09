Моргенштерн, Барських, Трінчер, чи Oxxxymiron: хто очолив тренди українського ютубу

Попри те, що з початком повномасштабного вторгнення національна свідомість українців зростає. В трендах українського ютубу все ще залишаються російські виконавці.

Так, 24 Канал зібрав інформацію про пісні, які займають провідні позиції в музичних чартах. Про те, хто очолює десятку найпопулярніших композицій ютубу – читайте далі.

Музичні тренди українського ютубу

З огляду на те, що українська музика з кожним днем все більше розвивається, то її в ютуб-чартах більше. Однак, з десяти пісень є всього 7 українських, решта – російські.

ТОП 10 пісень: "Зорепад", "Ніченька", "Черный русский", "Вище хмар", "Нове життя", "Звичка", "Де моя любов живе", "Очі", "1.Kla$ Pt. 2", "Аппаратура".

На щастя, тренди ютубу очолює пісня Макса Барських "Зорепад", яка увійшла до його першого україномовного альбому.

Max Barskih – "Зорепад": дивіться відео онлайн

Друге місце серед найпопулярніших треків займає перекладений хіт Тіни Кароль "Ноченька". Оновлену пісню, яка тепер називається "Ніченька", заспівав молодий український виконавець OKS. Він презентував трек та кліп 8 вересня і станом на 21 вересня відеороботу переглянули 715 тисяч разів.

OKS – "Ніченька": дивіться відео онлайн

Водночас третю позицію в трендах займає пісня "хорошого русского" Моргенштерна. Трек називається "Черный русский". Після російськомовного треку іде ще одна перекладена пісня Тіни Кароль – "Вище хмар". Її виконав SHUMEI.

SHUMEI – "Вище хмар": дивіться відео онлайн

П'ятірку найбільш прослуховуваних пісень закриває трек Макса Барських "Нове життя".

Max Barskih – "Нове життя": дивіться відео онлайн

Далі іде композиція Аліни Гросу – "Звичка". У ній артистка оспівує кохання і кліп на пісню подивилися вже понад 1 мільйон разів.

GROSU – "Звичка": дивіться відео онлайн

Сьоме місце посідає трек музиканта Влада Cheev – "Де моя любов живе". Ця пісня занурює артиста у часи дитинства, а звуки багаття та птахів переносять слухача у ліс та створюють ефект присутності. Водночас відеоробота змушує замислитися над тим, чи здатні сучасні технології вгамувати біль від трагічної втрати.

CHEEV – "Де моя любов живе": дивіться відео онлайн

Остання українська пісня, яка є восьмою в трендах українського ютубу, це трек Анни Трінчер.

"Очі" – це легка композиція, що розповідає про палке кохання. Співачка спробувала довести, що справжнє кохання, навіть з першого погляду, – не міф.

Анна Трінчер – "Очі": дивіться відео онлайн

Закривають десятку найпопулярніших треків в Україні пісні російських виконавців: "1.Kla$ Pt. 2" – це трек репера Oxxxymiron та композиція Ислама Итляшева "Аппаратура".