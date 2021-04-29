Христина Решетник похизувалася пишними грудьми на Мальдівах: фото нового спекотного образу

Христина Решетник є однією з найпопулярніших матусь в українському шоу-бізнесі. Під час поїздки на Мальдівах до неї прикута особлива увага прихильників. Дівчина засвітила пишні оголені груди у відвертому яскравому купальнику.

Багатодітна матуся через 5 місяців після пологів активно публікує в мережі фото, де зображена у бікіні. Христина приголомшує прихильниць, адже їй швидко вдалося повернутися у форму.

Гаряче Дружина Григорія Решетника позувала у відвертому бікіні на Мальдівах: гаряче фото з відпустки

Новий пляжний look Христини Решетник

Зіркова дружина зробила провокативне селфі в дзеркалі. Вона постала перед камерою у яскравому синьо-рожевому купальнику, що складався з бюстгальтера, який підкреслив пишний бюст, а мінітрусики закцентували на пружних сідницях.

Волосся Христини було мокрим після плавання, що додавало її образові ще більше сексуальності. На обличчя вона не наносила косметику, демонструючи бездоганну натуральну вроду. На фото видно й золотисту засмагу дружини телеведучого.

"Мальдівська дівчина", – написала Решетник під фото.



Христина Решетник в купальнику на Мальдівах / Фото з інстаграму Христини Решетник

Дописи з Мальдівів не залишаються без коментарів. Підписники зіркової матусі не припиняють висловлювати компліменти на її адресу.