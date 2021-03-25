Христина з "Холостяка-10" еротично позувала на ліжку у мереживній білизні: гарячі фото

Учасниця 10 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Христина оприлюднила надзвичайно сексуальні світлини. Вона еротично позувала на ліжку у відвертій мереживній білизні білого кольору, яка засвітила інтимні зони грудей дівчини.

Христина була однією з найсексуальніших і найскандальніших учасниць 10 сезону "Холостяка". Після проєкту вона активно поширює в мережі провокативні кадри.

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Сексуальні фото Христини з "Холостяка-10"

Дівчина звабливо позувала на ліжку з білосніжною білизною. Ймовірно, ці світлини вона зробила після прийняття душу, оскільки заховала волосся під рушник. Можливо, вона зробила це спеціально для фото.

Найбільше увагу прихильників привернуло вбрання Христини. На знімках вона зображена у мереживній білизні, яка гарно підкреслила груди та крізь яку було видно їх інтимні зони.

Серед аксесуарів сексуальний look ексучасниці "Холостяка" доповнювали стильні сережки та намисто. На обличчі вона зробила бездоганний макіяж в коричневих відтінках.



Сексуальний look Христини з "Холостяка-10" / Фото з інстаграму Христини з "Холостяка-10"



Сексуальний look Христини з "Холостяка-10" / Фото з інстаграму Христини з "Холостяка-10"